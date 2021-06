Santos, ag. Jorginho: "Uno dei suoi desideri è tornare a giocare in Italia. Non escludo un ritorno al Napoli"

Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole:

"Attualmente Jorginho sta vivendo un momento magico, è nel momento migliore della sua carriera. Ha fatto una grandissima stagione, ha vinto la Champions League ed è uno dei protagonisti di questi Europei con la maglia dell'Italia.

Futuro? Non escludo un ritorno al Napoli. Da quanto ne so uno dei desideri di Jorginho è proprio quello di tornare a giocare in Italia, magari proprio a Napoli".