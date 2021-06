Emerson Palmieri, il Chelsea rifiuta il prestito: la situazione

Emerson Napoli- Il Napoli, non è una novità, è alla ricerca di un terzino sinistro. Più che mai nel corso dell'ultima stagione si è palesata la necessità di rinforzare un punto nevralgico della manovra azzurra. Con Insigne che stringe spesso all'interno del campo, si aprono spazi enormi per la sovrapposizione del terzino alle sue spalle.

Per questo motivo, ma non solo, Luciano Spalletti ha presentato una richiesta esplicita alla dirigenza. Il sogno, il calciatore designato sarebbe Emerson Palmieri, terzino di spinta e qualità, che Spalletti valorizzò moltissimo durante la sua ultima esperienza alla Roma. Inoltre, Insigne ed Emerson hanno un'ottima intesa, come dimostrato durante le sfide con la maglia dell'Italia.

La trattativa è però complicata. Emerson, attualmente al Chelsea, percepisce uno stipendio di circa 4,5 milioni di euro. Il Napoli non può esporsi a quelle cifre, e la trattativa è in stallo. In virtù di ciò gli azzurri avrebbero proposto, secondo Repubblica, un prestito rifiutato dal Chelsea, almeno per il momento. Per ora, quindi, non ci sarà un'operazione stile Bakayoko.