Berge nel mirino, quattro milioni di distanza tra domanda e offerta

Non solo Basic. Il lavoro di Giuntoli è appena all'inizio, e proprio per questo motivo si valutano tanti profili e tante possibilità per la ricostruzione azzurra. Terzino sinistro, difensore centrale e mediano sono i tre ruoli su cui c'è priorità: la questione mediano è, al momento, quella più calda.

Come si lege sulla Gazzetta dello Sport, infatti, oltre alla svolta nella trattativa Basic il Napoli lavora anche su un altro profilo. Il nome è Sander Berge, centrocampista norvegese in forza allo Sheffield, che piace sia a Giuntoli che a Spalletti. Il suo acquisto, però, resta vincolato al futuro di Fabiàn Ruiz.

Al momento l'acquisto di Basic escluderebbe quello di Berge, naturalmente. Ma se Fabiàn dovesse lasciare Napoli, il sostituto è già stato individuato in Berge. La trattativa con lo Sheffield è già avviata: la richiesta del club inglese è di dodici milioni di euro, mentre l'offerta del Napoli non va oltre gli otto. Distanza non incolmabile, la trattativa procede serratissima.