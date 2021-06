Basic, svolta nella trattativa: offerta più alta e cambio formula d'acquisto, il Napoli vuole chiudere

La trattativa più calda di questo primo mese estivo, per il Napoli, è senza dubbio quella legata al nome di Toma Basic. Il centrocampista croato, in forza al Bordeaux, è l'obiettivo numero uno per la mediana azzurra. Giuntoli sta preparando l'operazione ormai da tempo e pare che ora sia tutto pronto.

Dopo aver trovato l'accordo con l'entourage del ragazzo, infatti, l'unico intoppo era la formula d'acquisto e la valutazione del cartellino. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, Basic è ora vicinissimo a vestire la maglia azzurra, in virtù di un'importante svolta nella trattativa.

Giuntoli avrebbe rotto gli indugi, offrendo al Bordeaux 8 milioni di base più bonus legati alle prestazioni, e accettando l'acquisto a titolo definitivo. Basic ha infatti il contratto in scadenza nel 2022 e, per chiudere l'operazione con il prestito + obbligo di riscatto, sarebbe dovuto essere rinnovato per almeno un altro anno. Per il quotidiano l'interessamento di Sarri e della Lazio ha convinto definitivamente il Napoli a cercare l'affondo, per chiudere a breve la trattativa.