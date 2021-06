Verratti e l'amicizia con Immobile e Insigne: "Siamo molto amici, dieci anni fa non pensavamo di trovarci in nazionale"

Sono cresciuti insieme, conoscendosi da ragazzi, condividendo una stagione a Pescara per poi intraprendere le proprie strade. Ma si sono incrociati spesso nel cammino della nazionale ed oggi - quando sono tre calciatori maturi - sono più amici di prima. Parliamo di Verratti, Insigne e Immobile, il trio che fece - anche se per una sola stagione - le fortune del Pescara di Zemanlandia.

Era l'anno 2011/12. Tante cose sono cambiate. Loro restano lì, incantando ad Euro 2020. Verratti - in un'intervista rilasciata alla UEFA - parla così dei due compagni:

"Per noi è molto bello, è emozionante. Se guardiamo a dove eravamo dieci anni fa non pensavamo di ritrovarci tutti insieme ed essere protagonisti con l'Italia. Sono felice, ci troviamo qui, stiamo insieme, anche perché non abbiamo molte possibilità di vederci se non in nazionale. Siamo molto amici fuori dal campo"