Vecchio pallino del Napoli, Koopmeiners è ad un passo dall'Atalanta

È solo questione di ore – si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport -, ma l’entourage di Teun Koopmeiners è vicino a chiudere la trattativa che porterebbe l’olandese a Bergamo, alla corte di Gian Piero Gasperini, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

A lungo corteggiato dalla Dea, ora Teun è realmente vicino ad approdare in maglia nerazzurra: si raffreddano tutte le altre piste che portano alle altre squadre, Napoli compreso. La conferma arriva dal DT dell’AZ Alkmaar che ha dichiarato: “C’è una negoziazione in corso con un club italiano ma non abbiamo ancora definito tutto. Di certo non ci mancano i sostituti”.