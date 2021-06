Tsimikas valuta l'opportunità di dire sì al Napoli

Torna il tormentone Tsimikas per la difesa: stando a quanto evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il greco non è entusiasta della sua esperienza al Liverpool dove in questa Premier League ha giocato solo 7 partite.

Ecco perché, il nome del giovane greco, tormentone dell'anno scorso nei nomi del calciomercato estivo, è tornato alla ribalta in queste ore: secondo la rosea, Kostantinos ora sarebbe pronto a dire sì al Napoli al quale preferì il Liverpool una stagione fa per provare una nuova esperienza in Premier League.

Cristiano Giuntoli continua a sondare il terreno anche per lui e non abbandona i contatti con il suo entoruage. Nel caso, proverebbe a strappare un prestito ai reds.