Rinnovo Insigne, trattativa non semplice: il Napoli offre ingaggio ridotto del 30% e lui svia domande dal ritiro

C'è distanza sull'accordo tra Napoli ed Insigne per quanto concerne il rinnovo contrattuale che legherebbe poi a vita il capitano dei partenopei alla maglia azzurra. A riportare la frizione è l'edizione odierna del Corriere dello Sport perché i 5 milioni di euro che Lorenzo guadagna, col ridimensionamento del monte ingaggi, diventerebbero 3,5 milioni; un ritocco del 30%.

Le parti continuano a darsi scadenza per cercare l'accordo post-Europeo, ma è logico che, col contratto in scadenza al 30 giugno 2022, non converrebbe a nessuna delle due parti cominciare una nuova stagione. Dall'altro lato, invece, come riporta l'edizione odierna di Repubblica, Spalletti spinge il patron azzurro a cercare l'accordo col capitano.

Questo perché il giocatore piace ma è lui stesso al momento a rinviare e sviare così in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale le domande sul futuro: "Sono concentrato sull'Europeo, ci sarà tempo per parlare con la mia società".