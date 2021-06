Ospina da record: eguagliato il primato di presenze di Valderrama in Nazionale

L'estremo difensore azzurro, David Ospina, nel corso della sfida di Copa America Brasile-Colombia (terminata per 2-1), ha disputato l'intero match eguagliando il record di Valderrama con 111 presenze in Nazionale.

Ospina, sul proprio profilo Instagram, ha accolto così la notizia: "Oggi è un giorno molto speciale per me. Vestire la maglia del mio Paese per lo stesso numero di partite di un idolo ed un riferimento come Carlos Valderrama, leggenda del nostro calcio, mi riempie di orgoglio e soddisfazione. Ho sempre cercato e continuerò a cercare di dare il meglio per il mio Paese".

Di seguito, il post: