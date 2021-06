Nuno Tavares, il Benfica non accetta contropartite: anche due club di Premier sul terzino

Il mercato del Napoli è incentrato sulla ricerca del terzino sinistro ed i nomi più in voga per il ruolo sono quelli di Emerson Palmieri e Nuno Tavares. Due profili che piacciono molto alla dirigenza azzurra, differenti per età ed esperienza ma utili alla causa.

Se per Emerson la trattativa sembra ferma, per Nuno Tavares del Benfica pare ci sia stata una prima offerta del Napoli. Sul piatto sono stati offerti 10 milioni più il cartellino di Mario Rui, giudicati insufficienti dalla società portoghese. Come riportato da Sky Sport, per il club di Lisbona la linea è chiara: solo cash, o meglio, 15 milioni senza contropartite.

Nel mentre c'è da registrare la concorrenza del Leicester e del Southampton pronte a dar battaglia al Napoli. Il Benfica ha detto la sua, ora tocca ai club.