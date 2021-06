Il Napoli offre 12 milioni di euro ed una contropartita per arrivare a Nuno Tavares

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sulla trattativa Napoli-Nuno Tavares che si prepara ad entrare nel vivo del calciomercato partenopeo.

Il Benfica, per il classe 2000, chiede 15 milioni di euro e pare che da questa cifra non voglia discostarsi: il Napoli, ne offre 12 e si appresta ad inserire delle contropartite tecniche nella trattativa per far sì che le richieste del club portoghese vacillino ed il nome da inserire è quello di Mario Rui.

L'esterno del Napoli ha proprio passato un anno nel Benfica prima di trasferirsi al Gubbio nel 2011: per lui sarebbe un ritorno in Patria e nel suo ex club. Giuntoli resta in attesa di una risposta dei portoghesi. Taveres, peraltro, è stato anche utilizzato poco nella scorsa stagione in Liga NOS (dove ha collezionato solo 14 presenze) e sarebbe felice di approdare in Serie A e cominciare una nuova avventura in maglia azzurra.

Il suo arrivo, inoltre, non escluderebbe quello di Emerson Palmieri: il suo contratto in scadenza nel 2022, nel caso in cui il Chelsea dovesse cedere alla richiesta del Napoli del prestito con obbligo di riscatto, andrebbe rinnovato e a quel punto, lo stipendio di 4,6 milioni di euro (al quale il giocatore non vuole rinunciare) diventerebbe un ostacolo non da poco. C'è da convincere prima il giocatore a rivedere la sua posizione, poi il club inglese.