Il Napoli segue Lovato, può arrivare solo con una cessione in difesa: l'Atalanta è in vantaggio. I dettagli

Matteo Lovato, difensore classe 2000 dell'Hellas Verona, sta facendo parlare tanto di sé negli ultimi giorni. Su di lui infatti si sarebbero scagliate Napoli, Lazio e Atalanta, con i veneti che chiedono già 20 milioni per il centrale della nostra Nazionale Under 21.

Ne ha parlato, proprio in chiave Napoli, Ciro Venerato alla trasmissione "Radio Gol", su Radio Kiss Kiss Napoli.

"Lovato? Si tratta di un giocatore che appartiene a quella cerchia di profili giovani che in futuro possono creare plusvalenze. Oggi non è una priorità, in difesa ci sono Koulibaly, Manolas, Rrahmani. Se va via Koulibaly, si può pensare di prendere Lovato con Rrahmani titolare assieme a Manolas. Ora la priorità è il terzino sinistro".

Atalanta leggermente in vantaggio sulle altre, visto l'interesse del Verona per il giovane attaccante Roberto Piccoli, che potrebbe essere utilizzato come contropartita dagli orobici. Eventuali cessioni, specialmente in difesa, oltre che di Napoli e Lazio, anche di Milan o Juve potrebbero cambiare le carte in tavolo.