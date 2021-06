L'UEFA apre un'indagine sulla Macedonia di Elmas per violazione del protocollo anti-COVID

Dopo l'eliminazione da EURO2020 per la Macedonia del Nord di Elmas e dell'ex Goran Pandev, la UEFA ha aperto un'inchiesta sulla compagine per una possibile irregolarità commessa da alcuni componenti durante il test per il COVID-19.

I giocatori sono stati accusati di possibile violazione del protocollo UEFA relativo alla pandemia in atto ed i giocatori sarebbero stati accusati di comportamento scorretto.

La UEFA ha già nominato, per far luce sull'accaduto, una commissione disciplinare ed ora, già dalle prossime ore, dovrebbero esserci sviluppi sulla vicenda.