Il Napoli punta Lokonga per il centrocampo: il calciatore attratto dall'Arsenal

Il calciomercato del Napoli passa per l'acquisto di un centrocampista adatto al 4-2-3-1 di Spalletti. Le ultime voci di mercato hanno messo in evidenza il nome di Albert Sambi Lokonga, centrocampista dell'Anderlecht. Come riportato da Sky Sport il giovane calciatore belga è nel mirino del Napoli ma c'è da fare attenzione alla concorrenza in Premier.

Oltre al terzino di sinistra, priorità di mercato del Napoli, Giuntoli sa che c'è da mettere a posto il centrocampo e lavora a profili di prospettiva. In questo senso il Napoli ha messo gli occhi su Lokonga, centrale dell'Anderlecht di indubbia prospettiva ma c'è da registrare il pressing dell'Arsenal sul calciatore. Fonti vicine al 21enne riportano il desiderio del ragazzo di giocare in Premier.

Dunque la volontà del calciatore sembra essere quella di vestire la maglia dell'Arsenal, ora la decisione finale spetta ai Gunners.