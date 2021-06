Venerato: "Nuno Tavares non arriva, ma De Laurentiis ha garantito a Spalletti che avrà il terzino prima del ritiro"

Ai microfoni di Radio Goal, trasmissione sportiva di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, esperto di mercato e giornalista della RAI. Ecco quanto ha affermato:

"Il Napoli non prenderà Nuno Tavares, non è la prima scelta. Emerson è ancora il primo obiettivo, ma il Chelsea non ha intenzione di rinnovare per fare un favore al Napoli, oltre al fatto che l'entourage del giocatore ha confermato la volontà dell'italiano di andare via a titolo definitivo e non prestito.

L'Inter non prenderà Marcos Alonso, potrebbe virare su Emerson, ma il Napoli rimane in vantaggio vista anche la presenza di Spalletti. Oltre a ciò, Hakimi ha detto a Marotta che non intende andare al Chelsea, quindi l'Inter deve anche occuparsi di quello. Muldur? Non ne ho idea, però il Napoli ha garantito all'allenatore ex Roma che per il ritiro di Castel di Sangro al massimo avrà il terzino sinistro titolare.

Gudmundsson? Lontano, può andare al Torino. Basic? Viene visto come l'eventuale sostituto di Fabian Ruiz, poiché è considerato una mezzala di qualità. Stamattina, però, si è inserita la Lazio: Tare sembra intenzionato ad affondare il colpo col Bordeaux e 'fregarlo' al Napoli."