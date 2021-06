Ritorno di fiamma per Tsimikas: si sentiva già azzurro, la permanenza di Ghoulam bloccò tutto

Le vie del calciomercato, si sa, sono infinite. Tante trattative vanno avanti a lungo per poi sfumare in un nulla di fatto per innumerevoli motivazioni. Spesso, però, calciatori e società in passato vicini tornano a riavvicinarsi, a cercarsi e, talvolta, a ritrovarsi. Potrebbe essere il caso di Kostantinos Tsimikas.

Il terzino greco, attualmente in forza al Liverpool, potrebbe infatti tornare nel mirino del Napoli. Questo è quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, che sottolinea quanto l'anno scorso il difensore si sentisse vicino al Napoli. Addirittura, dice il quotidiano, dai suoi social trasparivano indizi sulla volontà del calciatore di vestire la maglia azzurra. Nonostante l'accordo, però, tutto saltò a causa della mancata cessione di Ghoulam.

Tsimikas ha poi scelto i Reds, trovando però poco spazio alla corte di Klopp. Solo sette presenze per l'esterno, che potrebbe quindi decidere di lasciare l'Inghilterra. Gli azzurri sono alla ricerca di un terzino sinistro, e il profilo di Tsimikas corrisponde a quello che cercano i partenopei.