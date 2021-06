Thorsby nel mirino, la Sampdoria chiede 5 milioni di euro

Il casting azzurro continua. In particolare Giuntoli monitora vali profili per quel che riguarda il centrocampo. Con l'addio di Bakayoko gli azzurri dovranno trovare un sostituto che dia garanzie tecniche ed atletiche. L'operazione centrocampo continua, e Giuntoli guarda anche in Serie A.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli sarebbe interessato anche a Morten Thorsby. Il mediano norvegese, in forza alla Sampdoria dal 2019, potrebbe rappresentare una buona operazione per il club partenopeo. Classe 1996, conosce già la Serie A, percepisce uno stipendio di 500000€ (kickest) e per il suo cartellino andrebbero sborsati 5 milioni di euro.

Un colpo low cost che potrebbe, però, avere tanti lati positivi. Per ora il Napoli si concentra su Basic e Berge, ma gli occhi di Giuntoli restano puntati sul blucerchiato. Centrocampista centrale, ma anche mediano e trequartista, Thorsby potrebbe dare qualità, quantità e concretezza al centrocampo azzurro.