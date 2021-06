Niente Napoli, Sepe verso il Genoa. Due offerte dalla Turchia per Mario Rui: vuole attendere proposte dall'Italia

Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia in merito al mercato del Napoli, ribadendo concetti già noti ma anche qualche novità. Ciò che ormai sanno tutti è che De Laurentiis non potrà fare mercato in entrata senza cessioni. I principali indiziati sono sempre loro, Fabián Ruiz e Kalidou Koulibaly, ma spunta un nome un po' a sorpresa.

Sirene turche per Mario Rui

La novità del giorno riguarda Mário Rui, che starebbe considerando alcune offerte provenienti dalla Serie A e dalla Turchia, con Galatasaray e Trabzonspor che monitorano la situazione legata al portoghese. In caso di partenza del terzino, il Napoli si getterà a capofitto su Emerson Palmieri.

Sepe verso il Genoa

Da segnalare anche quanto riportato sul futuro di Sepe: l'estremo difensore del Parma - chiuso da Buffon - è molto vicino al Genoa. Il Napoli, quindi, dovrà andare alla ricerca di un altro portiere disposto a partire dietro a Meret nelle gerarchie di Spalletti.