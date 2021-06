Rivoluzione sulla fascia, Mario Rui potrebbe partire: il Trabzonspor è sulle sue tracce

Le attenzioni di mercato del Napoli sono principalmente rivolte alla fascia sinistra, da tempo orfana del miglior Ghoulam. Il neo allenatore Luciano Spalletti ha chiesto espressamente di migliorare il reparto ed ha espresso il gradimento per Emerson Palmieri.

Come riportato da Tuttomercatoweb nelle ultime ore si registra anche l'interessamento del Trabzonspor per Mario Rui, il portoghese ha ancora un anno di contratto con il Napoli ma è considerato cedibile. Il club turco, che da poco ha contrattualizzato Marek Hamsik, ha intensificato i contatti con l'agente del calciatore per provare a chiudere.

Dunque la fascia sinistra di difesa potrebbe essere totalmente rivoluzionata con la società azzurra decisa a completare il reparto e regalare a Spalletti una rosa completa.