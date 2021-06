In onda su Radio Marte, nel corso del programma Si Gonfia la Rete, si è parlato del mercato in entrata del Napoli. Ai microfoni dell'emittente napoletana è intervenuto Cesar Boaventura, intermediario di mercato di Nuno Tavares. Il terzino del Benfica è finito nel mirino del Napoli, di seguito quanto evidenziato:

"Nuno Tavares giocherà ancora al Benfica? Non penso che giocherà al Benfica ma non credo che andrà al Napoli. Ci sono tante squadre su di lui e la decisione spetterà al calciatore, non credo che la spunterà il Napoli. Ricordo la questione Grimaldo, se ne parlò per anni senza proposte concrete, ora sta succedendo la stessa cosa. Ci sono offerte concrete dalla Francia e dall'Inghilterra. Ci sono molte chiacchiere ma nulla di concreto.

Scambio con Mario Rui? Non credo che il Benfica sia interessato a lui. Non posso confermarlo penso che sia solo una speculazione.

Giuntoli? Non ho parlato con lui di Nuno Tavares, il club non vuole venderlo. Io da intermediario ho portato al Benfica solo un'offerta di una squadra francese che si sta ricostruendo per la Champions League: il Marsiglia".