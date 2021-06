Lovato e Zaccagni: maxi-operazione dal Verona per beffare il Milan

Lovato Napoli - Il Napoli è ancora alla ricerca dei colpi giusti per completare la rosa in vista della prossima stagione. La mancata qualificazione alla Champions League ha sicuramente ridimensionato i piani d'investimento degli azzurri. Ora come ora l'obiettivo è puntellare l'organico, ma senza cessioni eccellenti il Napoli non potrà esporsi eccessivamente sul mercato in entrata.

Il Corriere di Verona, nell'edizione odierna, si focalizza sul difensore dell'Hellas Matteo Lovato, ribadendo l'interesse del Napoli per il ragazzo. Secondo il quotidiano in realtà tutte le big del campionato hanno messo gli occhi sul gioiellino degli scaligeri, Milan, Juve ed Atalanta in primis. Per il Corriere, però, il Napoli starebbe preparando una maxi offerta per beffare i rivali.

Avvalendosi degli ottimi rapporti tra le due società, infatti, gli azzurri starebbero preparando una maxi-operazione per completare in una sola volta due acquisti molto importanti. Oltre a Lovato, infatti, i partenopei avrebbero deciso di chiudere anche per Mattia Zaccagni, da tempo in orbita Milan. Resterebbe comunque il problema della valutazione dei due cartellini: quello di Lovato, infatti, costerebbe circa 20 milioni, così come quello di Zaccagni.