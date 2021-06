Insigne in conferenza: "Stiamo vivendo una favola. Jorginho? Spero che sia nella lista del pallone d'oro"

Lorenzo Insigne ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. Il numero 10 della Nazionale italiana ha parlato del cammino della squadra, condito dall'entusiasmo della qualificazione arrivata da prima del girone A con tre vittorie di fila. Di seguito riportiamo quanto evidenziato:

Favola Nazionale? "Stiamo vivendo una favola. I giovani stanno vivendo una grande favola e per noi è un bene perché ci stanno dando il loro entusiasmo. Io sono un po' più grande ma è la prima volta che faccio una grande competizione da protagonista. Sto dando più del 100% per ripagare la fiducia del mister mettendo in campo le mie qualità per arrivare all'obiettivo"

Salto di qualità? "Gli anni passati ero più giovane e c'erano altri moduli. Io mi sono sempre adattato ed ho sempre ringraziato gli altri C.T. come Prandelli e Conte. Con il mister di sicuro c'è qualche chance in più perché fa un modulo più adatto alla mie caratteristiche e a quelle degli altri"

Jorginho? "Penso che la nostra forza è il gruppo ma di sicuro ci sono giocatori di qualità ed è giusto che si parli di lui perché viene da anni stupendi con il Chelsea e per noi è un orgoglio giocare con giocatori come lui. Noi siamo grandi amici e spero ci sia nella lista del pallone d'oro perché se lo merita. Noi lo chiamano il 'professore' siamo contenti che ce l'abbiamo noi"

Notti magiche? "Io sono uno a cui piace scherzare con il gruppo, mettiamo musica, io ascolto spesso musica napoletana ma era una cosa che volevamo fare con i tifosi che non hanno avuto la possibilità di assistere alla gara e fargli capire che ci teniamo tanto"

La numero 10? "Grossa responsabilità, è un orgoglio e cerco di viverla serenamente. Cerco di scendere in campo più spensierato possibile, il mister dà tanti consigli a tutti gli attaccanti ed è giusto che lo ascoltiamo perché ci può insegnare tanto".