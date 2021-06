Fedele: "Per Koulibaly c'è un'offerta da 45 mln, occhio ad Insigne che può partire. Italia? Non arriverà lontano"

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele nel suo solito filo diretto con i tifosi napoletani. L'ex procuratore sportivo ha commentato le tante tematiche in casa Napoli ed espresso la sua idea sull'Europeo e sull'Italia, ecco quanto evidenziato:

"Napoli Verona non ha una spiegazione, non esiste l'idea di una congiura nei confronti di De Laurentiis, non è così. Ogni 40/50 anni succedono queste cose, quando non si hanno giocatori che si calano nella realtà. È stato un collasso così come lo è stata l'eliminazione col Granada. La gente non si è allarmata con un flop esagerato in Europa League della squadra e dell'allenatore con una squadra inferiore anche al Verona.

Italia? L'Italia non può arrivare fino in fondo all'Europeo, ha giocato con squadre di medio livello. Ha il centrocampo di gioco, forte tecnicamente ma non è il migliore, voglio vederla con squadre veramente forti. Se l'Italia non arriva alle semifinali, sarà un fallimento.

Malcuit e Ounas? Confesso che ho un debole per Ounas, è un gran giocatore e vedo qualcosa di buono. Malcuit non ha carattere, è una vecchia ala che può fare il terzino.

Procuratori? Non ci stanno procuratori che capiscano di calcio, le società si fidano di questa gente. Io dico che il Napoli ha come fatto categorico di portare i giocatori tutti a scadenza all'ultimo anno, e non va bene. Io i contratti li ho sempre fatti ai calciatori due anni prima che finivano.

Insigne rinnova? Dipende da lui e dall'offerta, a queste condizioni (6 mln l'anno) non rinnova, se c'è offerta va via.

Fabián e Koulibaly? Le somme richieste dal Napoli sono troppo alte, so che c'è un'offerta da 40-45 milioni per Koulibaly. Io penso che parta più Fabián che Koulibaly, però se il Napoli vuole 60 milioni è difficile".