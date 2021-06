Caso Fabiàn Ruiz: Barcellona, Real Madrid e Psg su di lui, ma ancora nessuna offerta

Continua a tenere banco la questione legata a Fabiàn Ruiz. Il centrocampista iberico, che non sta brillando agli Europei con la maglia della Spagna, resta il calciatore con più richieste sul mercato. Il Napoli si priverebbe di lui a fronte di un'offerta di almeno 60 milioni di euro.

Il Corriere dello Sport si focalizza proprio sulle squadre interessate a Fabiàn Ruiz. Secondo il quotidiano i partenopei hanno già preventivato una sua cessione, proprio in virtù dei sondaggi avviati da Barça, Real e Psg. I francesi si sono già rinforzati con l'arrivo di Wijnaldum, ma Leonardo sarebbe ancora interessato allo spagnolo.

Sul fronte iberico, invece, il Barcellona non si sarebbe ancora perdonato l'essersi fatto sfuggire Fabiàn quando militava nel Betis. La questione Real, infine, è legata al nome di Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano ha infatti avuto il merito di credere fin da subito in Fabiàn, schierandolo addirittura da esterno. Lo spagnolo, dal canto suo, non disdegnerebbe un ritorno in Liga.