Nuovo assalto ad Emerson Palmieri, spunta l'ipotesi prestito

La caccia al terzino sinistro resta il punto più importante in agenda per il calciomercato del Napoli. Dopo l'ennesimo infortunio di Ghoulam e l'ormai prossima cessione di Hysaj gli azzurri non possono affidarsi al solo Mario Rui per la corsia mancina. Tanti i nomi possibili, ma il sogno porta sempre il nome di Emerson Palmieri.

Come riportato dal Corriere dello Sport Giuntoli sta preparando un nuovo assalto al terzino italo-brasiliano. L'ottimo rapporto con Insigne, Di Lorenzo, Meret e Politano, e con lo stesso Spalletti, è infatti sinonimo di sicurezza per l'acquisto. Ma l'ingaggio di Emerson è troppo alto.

Proprio per questo motivo spunta l'ipotesi prestito. Secondo il Corriere, infatti, il Napoli potrebbe cercare di chiudere un'operazione in stile Bakayoko, ovvero con un prestito sulla base del quale parlare di un possibile riscatto. Per giungere a questa conclusione, però, il terzino dovrebbe rinnovare il contratto (in scadenza 2022) con il Chelsea.