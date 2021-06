Dal Brasile, Alemao ha lasciato l'ospedale: è guarito dal Covid

La notizia degli ultimi giorni riguardante l'ex calciatore del Napoli Alemão, ha destato grande preoccupazione tra i tifosi azzurri. Il brasiliano che formò il terzetto con Maradona e Careca, era finito in terapia intensiva all'ospedale di Belo Horizonte a causa del Covid.

Per fortuna, le sue condizioni sono migliorate nelle ultime ore e dal Brasile arriva la notizia che l'ex calciatore abbia lasciato l'ospedale. Nelle prossime ore si sottoporrà alla fisioterapia indotta in un hotel cittadino e nel fine settimana è previsto il suo rientro a casa.

Dunque una buona notizia per i tifosi del Napoli, soprattutto per coloro che videro il brasiliano in azione con Diego Maradona portare il primo scudetto a Napoli.