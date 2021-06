Berge in pole position: c'è l'ok di Spalletti, lo Sheffield chiede 12 milioni

Continua a prendere sempre più forma il Napoli che verrà. Giuntoli non si arrende e continua a monitorare profili diversi per i diversi ruoli che bisognerà ritoccare. Il centrocampista resta un punto interrogativo: il Bordeaux non sembra, infatti, intenzionato a cedere in prestito (con obbligo di riscatto) Basic.

Proprio per questo motivo, come si legge su Gazzetta dello Sport, il Napoli ha deciso di correre ai ripari. Salgono, infatti, le quotazioni di Sander Berge. Il mediano dello Sheffield, 23 anni, ha dalla sua la giovane età e grandi doti tecniche; ma viene da un infortunio grave, che l'ha costretto a stare ai box da gennaio a maggio.

Nonostante ciò c'è l'ok di Spalletti al calciatore. Giuntoli ha già impostato la trattativa e sta ora studiando la formula perfetta per poter giungere al mediano. La richiesta dello Sheffield United è di circa dodici milioni. Giuntoli, però, vuole delle garanzie prima di acquistare definitivamente Berge; per questo motivo spingerà per il prestito con obbligo di riscatto.