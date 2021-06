Giuntoli pronto a pescare in Francia: domani incontro con gli agenti di Bamba

La difesa è il reparto della rosa su cui si sta concentrando maggiormente il mercato del Napoli. Secondo ciò che si legge su Calciomercato.it, il difensore classe '99 Axel Bamba, attualmente in forza al Paris FC, potrebbe arrivare nel campionato italiano.

Nativo di Zurigo, dopo un'ottima stagione in Ligue 2 ha attirato gli interessi di parecchi club stranieri, ma non solo. Nella giornata di domani è previsto un incontro tra il suo entourage e Napoli e Torino, le quali hanno manifestato il loro interesse. Bamba ha un contratto in scadenza nel 2023 e il club parigino per lasciarlo andare chiede 4 milioni di euro, anche se di fronte ad una proposta di 2.5-3 potrebbe cedere il proprio gioiello.