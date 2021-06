Koopmeiners, arrivano conferme anche dal d.s. dell'AZ Alkmaar: "È in trattativa con l'Atalanta"

Il direttore sportivo dell'AZ Alkmaar, Max Huiberts, ha confermato la trattativa tra Teun Koopmeiners e l'Atalanta.

L'olandese, accostato anche al Napoli nel corso di questa sessione di calciomercato, è in realtà in trattativa avanzata con i nerazzurri di Bergamo. Questa le parole del ds a Voetbal International: "Sì, confermo la trattativa con l’Atalanta per Koopmeiners. Ma questo non significa che abbiamo chiuso l'affare".