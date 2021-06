Calemme: "Koulibaly difficile che vada via, nemmeno il Real in grado di presentare un'offerta importante"

Mirko Calemme, giornalista di As.com, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione di Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni sul futuro di Kalidou Koulibaly. Di seguito sono riportate le sue parole:

"Koulibaly al Real Madrid? In questo momento il Real non sarebbe in grado di presentare tanti soldi al Napoli per Koulibaly. E' un mercato complicato anche per i top club, non solo per il Napoli.

Inoltre il Real Madrid ha da poco comprato Alaba per sistemare il reparto difensivo, dunque non credo sia intenzionato a a presentare offerte per il difensore senegalese".