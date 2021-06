Valdifiori: “C’è rammarico per non aver sfruttato al massimo l’esperienza al Napoli. Scudetto al primo anno? Ci credevamo molto”

Mirko Valdifiori, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato:

“L’amore che ti trasmettono i tifosi del Napoli sono qualcosa di unico, ovunque vai sentii sempre il calore della tifoseria. Sono contento per Jorginho, ha sempre mostrato di essere un top player, ha vinto anche la Champions. Avrei preferito giocare di più ma penso che Sarri fece bene a preferirlo a me. Quando hai un occasione come quella di Napoli è non sfrutti al massimo l’opportunità senti un po’ di rammarico, a Empoli c’era più possibilità di sbagliare a Napoli era diverso. Da ogni esperienza prendo le cose negative e positive e nonostante il mio scarso impiego porto Napoli sempre nel mio cuore.

Scudetto al primo anno ? C’era un bel gruppo, si respirava un’aria molto simile a quello che vedo oggi nella nazionale, il gruppo era molto unito, ma quel tiro di Zaza deviato da Albiol ci tagliò le gambe. Credevamo molto allo scudetto quell’anno, tutta la squadra ci credeva, ma purtroppo è andata diversamente.

Spalletti al Napoli? Quest’anno il campionato italiano offrirà un panorama di allenatori di primo livello, e Spalletti è uno di questi. Ovunque è andato ha sempre raggiunto risultati importanti mostrando un bel calcio, è un allenatore di caratura internazionale.