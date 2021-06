Sarri alla ricerca di un esterno alto, spunta il nome dell’ex Napoli Callejon

Secondo quanto riportato dall’edizione romana de La Repubblica, Maurizio Sarri, neo allenatore della Lazio, starebbe pensando di riunire nella sua nuova formazione i due laterali di destra Callejon e Hysaj che tanto gli hanno portato fortuna negli anni di Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Sarri ha messo in cima alla lista Julian Brandt, 25 anni, duttile ala del Borussia Dortmund. L’alternativa potrebbe essere Callejon, già allievo di Sarri al Napoli, in scadenza nel 2022 con la Fiorentina. Il ds Tare è sereno, è in contatto con l’allenatore e lo rassicura. Oltre a un esterno alto, Sarri ne vuole subito uno basso: Hysaj, in scadenza col Napoli, è il prescelto, ma l’affare non è chiuso”.