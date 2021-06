Bargiggia: “Si vocifera di un sondaggio del Barcellona su Insigne, De Laurentiis aveva già fissato il prezzo”

Paolo Bargiggia, noto giornalista Mediaset, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio nel corso della trasmissione “Il Sogno nel Cuore“. Ecco quanto evidenziato:

“Per il mercato del Napoli, sono dolori. In entrata e in uscita, infatti, non si muove foglia. Inizio a percepire sorpresa e irritazione da parte dei tifosi, ma chi è vicino ad Aurelio De Laurentiis dice che non si possono fare paragoni con chi come il Milan, ad esempio, ha i fondi alle spalle e continua a comprare, mentre De Laurentiis rappresenta una bella bottega, ma pur sempre una bottega, e non un fondo di investimento.

“C’è questa paura, forse esagerata, di fare un passo sbagliato. Il Napoli è condizionato da un passivo basso, di pochi milioni. C’è chi parla di passivo del Bari da 20 milioni che condizionerebbe De Laurentiis anche per il Napoli, ma a me non risulta. Anzi, il presidente ha preso 1 milione per la promozione e poi ne ha spesi 15, rientrando successivamente di quasi 7. Il passivo del club pugliese, insomma, è al massimo di 7-8 milioni. L’immobilismo del Napoli è pazzesco, ma il Bari non c’entra. La squadra non è male, però inizia a preoccupare. Dalla Spagna arrivano sondaggi dal Barcellona per Lorenzo Insigne: da capire cosa possa succedere. Aurelio De Laurentiis ha fatto il prezzo: servono 25-30 milioni”.