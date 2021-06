Ag. Callejon sull'interesse della Lazio: "Non sono stato ancora contattato"

“Non è questo il momento per parlarne. Io non sono stato ancora contattato". Queste le parole con cui Garcia Quilon, agente dell'ex Napoli José Maria Callejon, ha commentato - ai microfoni de Lalaziosiamonoi.com - il presunto interesse della Lazio sul suo assistito, in uscita dalla Fiorentina.

La trattativa sarebbe sponsorizzata dal neo allenatore dei laziali Maurizio Sarri, al Napoli dal 2015 al 2018. L'esterno destro ex Real Madrid era infatti una delle colonne di quel Napoli, con cui dopo l'annata a Firenze dove non ha quasi mai toccato il campo, si ricongiungerebbe con l'allenatore con cui ha raggiunto i migliori risultati della sua carriera.