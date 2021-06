De Laurentiis ha telefonato Sarri a gennaio ma i contatti non sono mai stati davvero concreti

Non ritornerà Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli, per la prossima stagione: al suo posto un altro toscano, Luciano Spalletti che porterà con sé due ex elementi chiave nello staff sarriano come il medico Sinatti e il vice Calzona (che sotto Spalletti dovrebbe ricoprire il ruolo di collaboratore tecnico). Però, per un ritorno romantico anche dopo la sua inaspettata parentesi juventina, un contatto c’è stato davvero.

Secondo quanto racconta Il Corriere del Mezzogiorno, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis telefonò effettivamente Maurizio Sarri a gennaio, in quel giro d’ipotesi aperte dopo la brutta sconfitta per 3-1 in casa dell’Hellas Verona, quando la panchina di Gattuso ha cominciato a vacillare. Sta di fatto, però, che mai ci sono stati contatti concreti, da lì in poi, tali da segnalare un suo ritorno. Sarri, adesso, sarà ufficialmente e nuovamente avversario, sulla panchina della Lazio.