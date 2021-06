Futuro insicuro per Calhanoglu, il Milan si fionda sull’obiettivo azzurro Zaccagni

Il Napoli sembrava aver chiuso già a gennaio le trattative per l’attaccante Mattia Zaccagni, che ha giocato un’ottima prima parte di stagione con l’Hellas Verona. Eppure, i discorsi per l’acquisto del calciatore non sono stati ultimati, dunque adesso il giocatore col suo entourage è libero di ascoltare qualunque offerta. Se il Napoli vuole riparlarne, deve quasi ricominciare da capo la trattativa.

Secondo il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, invece, un club che ha avanzato proposte concrete per Zaccagni è il Milan, assolutamente insicuro sul rinnovo di Hakan Calhanoglu, a dieci giorni dalla scadenza del suo contratto. Qualora il turco non dovesse prolungare, i rossoneri avrebbero pensato proprio al 25enne per sostituirlo. Per aiutarsi, nel suo acquisto, il Milan potrebbe anche inserire uno tra Conti o Caldara come contropartita tecnica nell’affare.