Italia, grande entusiasmo per il passaggio del turno. Insigne lancia il coro “Notti magiche”

Entusiasmo alle stelle per la nazionale di Roberto Mancini. Al termine del match vinto contro il Galles, gara che ha qualificato l’Italia come prima del girone e terminata con il risultato di 1-0.

Appena saliti sul pullman verso l’albergo che ospita la nazionale tutta la squadra ha incominciato a intonare la canzone “Un’estate italiana (conosciuta anche come Notti magiche)”. Ma non è tutto, non appena la squadra è scesa dal pullman ha subito ripreso a cantare la canzone all’esterno dell’hotel di fronte a molti tifosi accorsi. Il deejay della situazione non poteva che essere lo scatenato Lorenzo Insigne che, fornito di una cassa a mano, ha fatto ripartire le note della canzone.

Il pezzo cantato da Gianna Nannini e Edoardo Bennato in occasione di Italia 90′ è ormai diventato un vero è proprio rito per la nazionale italiana che dopo le prima vittoria ottenuta ad Euro 2020 non ha più smesso di utilizzare nei propri festeggiamenti.

I VIDEO: