Elseid Hysaj sempre più vicino alla Lazio, la prossima settimana ci potrebbe essere l’incontro decisivo

Stando a quanto riportato dal portale Alfredopedullà.com, continuano i movimenti di mercato da parte della Lazio. Il club capitolino starebbe tentando di velocizzare le trattative così da poter consegnare il prima possibile una rosa completa al nuovo tecnico Maurizio Sarri. Il nome più vicino alla compagine bianco celeste e quello del terzino albanese Elseid Hysaj in rotta da molti mesi con il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“La Lazio sta lavorando per consegnare i rinforzi a Maurizio Sarri. Il più vicino oggi è Elseid Hysaj, come già anticipato, al punto che già le prossima settimana ci potrebbe essere un incontro per chiudere. Sarri vuole soprattutto gli esterni offensivi in modo da passare più rapidamente al 4-3-3: ha avallato con forza Kostic dell’Eintracht, i dirigenti tedeschi sono stati nella Capitale e lo hanno proposto anche alla Roma”.