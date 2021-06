Venerato: “Non è facile arrivare a Emerson Palmieri, il Chelsea vuole cederlo solo a titolo definitivo”

L’esperto di calciomercato e giornalista della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”, e ha dato importanti novità sul calciomercato del Napoli.

“Ad oggi non è facile arrivare a Emerson Palmieri, ci sono molte difficoltà nel chiudere la trattativa. Il giocatore ha ancora un anno di contratto con il Chelsea e gli inglesi non vogliono fare sconti. Il secondo problema è l’ingaggio, il giocatore prende 4 milioni più bonus e non vorrà dimezzarsi l’ingaggio. Poi c’è la concorrenza dell’Inter e anche di alcuni club della Bundesliga.

Se l’Inter cede Hakimi al Chelsea e nella trattativa ci va Marcos Alonso, è una buona notizia per il Napoli. Ma Hakimi preferisce il PSG al Chelsea e nel club francese non ci sono giocatori che interessano all’Inter da inserire nella trattativa. Se l’Inter riesce a chiudere il semestre con 70/80 milioni all’attivo, a luglio può spendere soldi per acquistare a Emerson. Inoltre, il giocatore preferirebbe l’Inter al Napoli perché i nerazzurri giocheranno la Champions e gli può garantire più soldi, considerando anche i diritti d’immagine.

Il sogno del Napoli è che il Chelsea prolunghi il contratto fino al 2023 per poter lasciare Emerson in prestito al Napoli così come fatto con Bakayoko, ma i Blues non sono disposti a prolungare il contratto e vuole cederlo solo a titolo definitivo e non in prestito secco”.