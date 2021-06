Spagna-Polonia, le formazioni titolari: Zielinski c’è, panchina per Fabian Ruiz

Alle 21:00 Spagna e Polonia scenderanno in campo alla stadio de la Cartuja di Siviglia per una gara dentro o fuori. I due allenatori hanno sciolto le riserve sulle scelte di formazione. Zielinski partirà titolare per la Polonia, solo panchina invece per Fabian Ruiz.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Rodri, Pedri; Morata, Gerard Moreno, Dani Olmo. C.t.: Luis Enrique

Polonia (3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Moder, Klich, Puchacz; Swiderski, Zielinski; Lewandowski. C.t.: Paulo Sousa