Rinnovo Insigne: ADL e Pisacane ne parleranno dopo gli Europei

Il Napoli guarda al futuro e soprattutto alla situazione di Lorenzo Insigne. Il Capitano azzurro ha il contratto in scadenza fra un anno e non c’è ancora stato un dialogo tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Pisacane per trattare.

Stando a quanto è possibile evidenziare dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, se ne parlerà dopo gli Europei che, nel frattempo, il capitano azzurro sta vivendo in totale serenità e da protagonista, con la speranza che questo matrimonio romantico non termini alla scadenza naturale del contratto (2022).