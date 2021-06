Napoli, capitolo portieri: Sepe o Consigli se dovesse partire Ospina

Nodo portieri già sciolto per il Napoli, almeno per quanto riguarda la titolarità fra i pali. Sarà Alex Meret infatti a guidare la porta azzurra per tutta la stagione mentre la dirigenza partenopea si prepara a trovare un vice del friulano qualora dovesse partire Ospina.

Stando a quanto evidenziato dal Corriere del Mezzogiorno, David Ospina piace molto all’Atalanta che sarebbe intenzionata a proseguire nell’operazione. Il Napoli vorrebbe anche tenere Nikita Contini in rosa come terzo portiere il quale, però, preferirebbe andare in prestito a giocare altrove.

Dovesse partire Ospina, sono varie le idee per sostituirlo: Andrea Consigli del Sassuolo è un nome che piace così come stuzzica un ritorno di Luigi Sepe anche come prodotto del vivaio per le liste. Il nodo portieri resta sciolto per la titolarità, intrecciato per il ruolo di secondo e terzo.