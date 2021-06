Napoli in pole per Emerson Palmieri con un’operazione in stile Bakayoko. Due nomi pronti se dovesse saltare l’affare

Il Napoli, da tempo, è sulle tracce di Emerson Palmieri del Chelsea (in scadenza di contratto nel 2022); salgono ora le quotazioni per vedere l’italo-brasiliano in maglia azzurra: questo perché i partenopei potrebbero aver trovato la chiave per sbloccare l’operazione. A rivelarla è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Operazione in stile Bakayoko: spalmare l’ingaggio”, è questa l’idea del Napoli per portare Emerson Palmieri all’ombra del Vesuvio: la concorrenza dell’Inter non sembra spaventare gli azzurri perché la squadra di Simone Inzaghi è più alla ricerca di un quinto di centrocampo che non di un esterno nella difesa a quattro.

Nel frattempo, sono due le alternative che il Napoli congela comunque in cassaforte: il primo nome è quello di Reinildo Mandava. Anche il mozambicano è in scadenza di contratto con il Lille e non rinnovando potrebbe andar via a cifre accessibili. Non trova spazio nel Liverpool, invece, Kostas Tsimikas.

Il greco a lungo corteggiato dal Napoli aveva scelto di approdare alla corte di Jurgen Klopp per la cifra di 13 milioni di euro. Lo stesso tecnico tedesco gli ha concesso solo 5 minuti in tutta la Premier e 7 presenze nonostante le pesanti lacune difensive affrontate quest’anno. A questo punto, Napoli, potrebbe essere una soluzione gradita a tutti: reds, partenopei e giocatore.