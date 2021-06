I dirigenti di Serie A si sono complimentati con la Fiorentina dopo la rottura con Gattuso: il motivo

L’edizione odierna del Corriere della Sera riporta che molti dirigenti della Serie A hanno chiamato la Fiorentina per complimentarsi dopo l’addio con Gattuso causato dalle frizioni sul mercato.

Alla base dell’insanabile rottura ci sarebbe l’operazione Sergio Oliveira, assistito da Jorge Mendes che è molto vicino a Gennaro Gattuso. Lo scontro tra il tecnico e Commisso non è stato casuale, almeno questo è il presagio che arriva da Firenze, ma frutto di un disegno studiato a tavolino tra il tecnico ed il suo procuratore-amico.

Rompere il contratto firmato era una delle intenzioni di Gattuso – si evince dal quotidiano – per volare al Tottenham che aveva mollato proprio in quelle ore la pista Fonseca dopo aver raggiunto un accordo verbale per un biennale. Disegno di gloria poi rotto dall’hashtag #NoToGattuso impazzato sui social.