Emerson vuole riabbracciare Spalletti: il terzino preferisce il Napoli all’Inter

Il Napoli è sulle tracce di un terzino sinistro. Il profilo che piace di più alla società azzurra è quello di Emerson Palmieri, lanciato proprio da Luciano Spalletti ai tempi della Roma. Il Terzino della Nazionale italiana vorrebbe riabbracciare il tecnico toscano.

Secondo Sport Madiaset l’italo-brasiliano preferirebbe il Napoli all’Inter proprio per la presenza del tecnico toscano. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli è in vantaggio sull’Inter per Emerson Palmieri. Il giocatore del Chelsea, infatti, preferisce Spalletti a Inzaghi. Ora il discorso si sposta tutto sull’ingaggio che attualmente è sui 4 milioni, ma il prossimo anno il nazionale andrà in scadenza”.