Da Bologna sono sicuri: il Napoli ha chiesto informazioni su Svanberg ma se ne parlerà più avanti

Secondo quanto riferito quest’oggi dal Corriere di Bologna, il Napoli ha guardato proprio in casa rossoblù per il suo mercato in entrata. Infatti, sarebbe stato registrato un interesse per Mattias Svanberg da parte degli azzurri. Il centrocampista classe 1998, al Bologna da due anni e presente anche nella nazionale svedese di Euro 2020, ha registrato un’annata proficua.

Secondo il quotidiano, sarebbe arrivata proprio di recente una richiesta di informazione sarebbe arrivata recentemente. Il sondaggio, però, al momento rimane tale, poiché fronteggiando la pandemia il Napoli – come il Bologna – penserà prima vendere e poi comprare. Nel frattempo, la pista è assolutamente da tenere d’occhio.