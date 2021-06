Maggio: “Il Napoli di Sarri è stato il migliore in assoluto. Io futuro dirigente? Tutto può succedere”

Christian Maggio, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Nazionale mi sta entusiasmando, Mancini ha dato una svolta convocando moltissimi giovani di prospettiva ma anche di qualità. Sono contento, dopo un periodo buio finalmente siamo tornati a gioire.

Insigne? Ha raggiunto il pieno della sua maturità. E’ diventato un giocatore importante non solo del Napoli ma anche della Nazionale. Ormai è un giocatore di esperienza, sta facendo un grandissimo europeo. Mertens? Al di là del giocatore Dries è una bellissima persona. Sono contento per lui. Spero possa superare altri tanti record. Hamsik? E’ stato un compagno fantastico, non parlava molto ma si faceva sentire quando le cose non andavano bene nello spogliatoio. Oltre le qualità calcistiche è una bella persona.

Quale formazione del Napoli è più forte secondo me? Per me il Napoli di Sarri è stato il più forte in assoluto, mentre al secondo posto metto quello di Mazzarri dove ci siamo divertiti tantissimo. Napoli? Sono contento di aver lasciato qualcosa, è una piazza bellissima.

Servizio delle Iene su Inter-Juve? C’è un grande rammarico, siamo stati davvero vicini allo Scudetto. Lo Scudetto è stato perso in albergo? Dopo quella partita ci siamo spenti, alcuni di noi videro la partita. Fu una partita storta, dopo pochi minuti ci fu l’espulsione di Koulibaly e poi sappiamo come è andata. Peccato non vincere con 91 punti.

Spalletti? Ho buone aspettative, è un ottimo allenatore. Esperto, carismatico, sa mettere bene in campo la squadra. Se De Laurentiis mi chiamasse per diventare dirigente, accetterei? Per me sarebbe bello, per Napoli avrò sempre le porte aperte. In questa città sto benissimo, nella vita può succedere di tutto“.