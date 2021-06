Quest’oggi durante “Si gonfia la rete”, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Marte, condotta e ideata da Raffaele Auriemma, è intervenuto Joao Santos, tra gli altri procuratore di Jorginho. Il regista del Chelsea e dell’Italia, ex Napoli, è rimasto molto legato al suo passato e il suo agente lo ha fatto ulteriormente presente con le sue dichiarazioni.

“Jorginho conosce l’affetto del Napoli – ha riferito Joao Santos – ha tanti amici in città e sono tutti arrabbiati perché vogliono i biglietti per vederlo allo stadio (ride, ndr). Napoli resta nel cuore di Jorginho, ha vissuto degli anni importantissimi“.

“Quando arrivò a Napoli grazie al direttore Bigon che gli diede fiducia – ha continuato a raccontare l’agente – aveva fatto solo sei mesi di Serie A. Lui è sempre stato propositivo. Oggi è maturato ancora. Il suo futuro? Ovviamente, avendo vinto la Champions, ci sono sondaggi dalle principali squadre d’Europa ma secondo me resterà al Chelsea, con l’obiettivo di confermarsi come un elemento chiave anche per la nazionale e giocare il Mondiale 2022 in Qatar. Restando al Chelsea ha buone possibilità di riuscire, con Tuchel che ha dato maggiore spazio anche a lui tra tutti“.

Infine un appunto sull’Italia: “Sta giocando bene sotto la guida di Mancini, la Nazionale segna ma non prende gol. Spera tanto di continuare a giocare fino all’11 luglio a Wembley. Lui, ora, è concentrato solo su questo“.