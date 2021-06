Hamsik rimanda ma non chiude all’ipotesi: “Se ritorno a Napoli? Vedremo, ora penso alla Slovacchia”

Marek Hamsik ha giocato 77′ del secondo match degli Europei della sua Slovacchia: purtroppo è andata male per Marekiaro e compagni, sconfitta per 1-0 ad opera della Svezia che, proprio al 77′ con un rigore segnato da Emil Forsberg, ha portato a casa tre punti fondamentali per la qualificazione. Ora, la Svezia è prima nel girone E, aspettando Spagna-Polonia.

A fine partita, ai microfoni di Sky Sport, è stato intervistato proprio il capitano slovacco ed ex Napoli. Un domanda fatta ad Hamsik è risaltata all’orecchio dei tifosi azzurri, ovvero quella riguardante il suo futuro e un possibile ritorno nel club azzurro: “Futuro a Napoli? Non lo so, è ancora presto per pensarci. Adesso sto pensando a far bene con la Slovacchia in questi Europei, poi vedremo. Seguo sempre il Napoli e seguo l’Italia che sta facendo un Europeo incredibile“, ha chiuso Marek Hamsik.

Parlando di lui, poi, nello studio ha detto la sua il noto giornalista Paolo Condò, che riassunto in estrema sintesi il suo pensiero su ciò che davvero possa servire al Napoli per compiere uno step decisivo verso il successo: “Marekiaro è proprio quello che manca a Napoli“. Più chiaro di così. Chissà se Marek possa fare ritorno a Napoli, se non per giocare, magari in giacca e cravatta.