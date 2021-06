Gattuso, scintille con i Commisso e commissioni stellari: cosa c’è dietro al divorzio

Pochi giorni fa Gennaro Gattuso e la Fiorentina si sono lasciati dopo neanche un mese dalle firme ufficiose (il contratto non era nemmeno ancora stato depositato in Lega, visto che il mercato apre, ufficialmente, il primo luglio).

Dal telegiornale regionale della RAI viene fatto luce su due possibili retroscena del divorzio: soldi e insulti. Sarebbero addirittura quaranta i milioni richiesti da Jorge Mendes come commissione per gli acquisti di cinque suoi assistiti (addirittura otto solo per l’affare Sérgio Oliveira). Mendes, lo ricordiamo, è anche il procuratore dello stesso Gattuso

La classica “goccia che fa traboccare il vaso” sarebbe tuttavia una videochiamata tra Gattuso e un membro della famiglia Commisso, che non si sarebbero lasciati bene al termine del loro confronto.